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У Києві проходить акція на підтримку військовополонених — фото

30 березня 2025 13:13
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Акція на підтримку військовополонених у Києві 30 березня — фоторепортаж
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

У Києві у неділю, 30 березня, традиційно проходить акція на підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами, фото та прапорами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку військовополонених у Києві

На заході можна побачити також дітей, які тримають в руках плакати із закликом повернути воїнів з російського полону додому. У столиці подібна акція відбувається щотижня.

На плакатах людей написано: 

  • FreeAZOV;
  • байдужість нас знищить;
  • памʼятай, шануй, чекай, борись;
  • будь їхнім світлом серед темряви;
  • байдужість постукає у двері;
  • не мовчи, полон вбиває;
  • волю героям.
Акція на підтримку військовополонених у Києві 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov у Києві 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Люди на акції у Києві 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov у Києві 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Люди з плакатами у Києві 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція із закликом звільнити бійців ЗСУ з полону
Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, окупанти засудили інженера Запорізької атомної електростанції Сергія Потинга до 19 років ув'язнення, обвинувачуючи його у нібито тероризмі.

Також суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених "азовців", призначивши їм тривале ув’язнення в колонії суворого режиму.

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