Акція на підтримку військовополонених у Києві 30 березня — фоторепортаж

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 30 березня, традиційно проходить акція на підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами, фото та прапорами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку військовополонених у Києві

На заході можна побачити також дітей, які тримають в руках плакати із закликом повернути воїнів з російського полону додому. У столиці подібна акція відбувається щотижня.

На плакатах людей написано:

FreeAZOV;

байдужість нас знищить;

памʼятай, шануй, чекай, борись;

будь їхнім світлом серед темряви;

байдужість постукає у двері;

не мовчи, полон вбиває;

волю героям.

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, окупанти засудили інженера Запорізької атомної електростанції Сергія Потинга до 19 років ув'язнення, обвинувачуючи його у нібито тероризмі.

Також суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених "азовців", призначивши їм тривале ув’язнення в колонії суворого режиму.