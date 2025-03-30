Акція на підтримку військовополонених у Києві 30 березня — фоторепортаж

У Києві проходить акція на підтримку військовополонених — фото
У Києві у неділю, 30 березня, традиційно проходить акція на підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами, фото та прапорами.
Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.
Акція на підтримку військовополонених у Києві
На заході можна побачити також дітей, які тримають в руках плакати із закликом повернути воїнів з російського полону додому. У столиці подібна акція відбувається щотижня.
На плакатах людей написано:
- FreeAZOV;
- байдужість нас знищить;
- памʼятай, шануй, чекай, борись;
- будь їхнім світлом серед темряви;
- байдужість постукає у двері;
- не мовчи, полон вбиває;
- волю героям.
Нагадаємо, окупанти засудили інженера Запорізької атомної електростанції Сергія Потинга до 19 років ув'язнення, обвинувачуючи його у нібито тероризмі.
Також суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених "азовців", призначивши їм тривале ув’язнення в колонії суворого режиму.
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