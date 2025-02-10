Скандал с Андреем Билоусом — в Киеве люди вышли на митинг против домогательств и давления в театрах и вузах

Участники митинга под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В понедельник, 10 февраля, в центре Киева активисты проводят митинг против домогательств и давления в театральной среде и университетах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Белоуса.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Митинг против домогательств и давления

Участники акции требуют не только расследования, но и ответственности для всех причастных к харассменту и давлению в театральных учреждениях и творческих учебных заведениях.

Девушка держит плакат. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Актриса Дарья Орехова отметила, что проблема является системной и не ограничивается только одним случаем. По ее словам, подобные истории могут стать публичными и в других театрах и университетах:

"Это только верх айсберга на самом деле, будут и другие люди, которые начнут говорить через некоторых время", — сказала она.

Мужчина на митинге призывает не молчать. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Сейчас митинг проходит под стенами Киевской городской государственной администрации.

Молодые люди на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Акция протеста под зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, художественного руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Признание девушки, которая назвалась студенткой, вызвало волну обсуждений и возмущения в обществе. Впоследствии мужчину отстранили от преподавания в вузе.