Скандал с Андреем Билоусом — в Киеве люди вышли на митинг против домогательств и давления в театрах и вузах

В Киеве проходит митинг против домогательств в театрах — видео
В понедельник, 10 февраля, в центре Киева активисты проводят митинг против домогательств и давления в театральной среде и университетах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Белоуса.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Митинг против домогательств и давления
Участники акции требуют не только расследования, но и ответственности для всех причастных к харассменту и давлению в театральных учреждениях и творческих учебных заведениях.
Актриса Дарья Орехова отметила, что проблема является системной и не ограничивается только одним случаем. По ее словам, подобные истории могут стать публичными и в других театрах и университетах:
"Это только верх айсберга на самом деле, будут и другие люди, которые начнут говорить через некоторых время", — сказала она.
Сейчас митинг проходит под стенами Киевской городской государственной администрации.
Напомним, художественного руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Признание девушки, которая назвалась студенткой, вызвало волну обсуждений и возмущения в обществе. Впоследствии мужчину отстранили от преподавания в вузе.
Читайте Новини.LIVE!