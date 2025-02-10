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В Киеве проходит митинг против домогательств в театрах — видео

10 февраля 2025 12:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Скандал с Андреем Билоусом — в Киеве люди вышли на митинг против домогательств и давления в театрах и вузах
Участники митинга под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 10 февраля, в центре Киева активисты проводят митинг против домогательств и давления в театральной среде и университетах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Белоуса.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Участники акции требуют не только расследования, но и ответственности для всех причастных к харассменту и давлению в театральных учреждениях и творческих учебных заведениях.

Домагання у театрах та ВНЗ
Девушка держит плакат. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Актриса Дарья Орехова отметила, что проблема является системной и не ограничивается только одним случаем. По ее словам, подобные истории могут стать публичными и в других театрах и университетах:

"Это только верх айсберга на самом деле, будут и другие люди, которые начнут говорить через некоторых время", — сказала она.

Харасмент у театрах та ВНЗ
Мужчина на митинге призывает не молчать. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Сейчас митинг проходит под стенами Киевской городской государственной администрации.

Протест у Києві проти домагань у театрі
Молодые люди на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Акція протесту проти домагань у театрі
Акция протеста под зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, художественного руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Признание девушки, которая назвалась студенткой, вызвало волну обсуждений и возмущения в обществе. Впоследствии мужчину отстранили от преподавания в вузе.

Киев митинг домогательства протесты театр преподаватели
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