Скандал із Андрієм Білоусом — у Києві люди вийшли на мітинг проти домагань та тиску у театрах і ВНЗ

Учасники мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У понеділок, 10 лютого, у центрі Києва активісти проводять мітинг проти домагань і тиску в театральному середовищі та університетах. Учасники, серед яких актори та студенти, виступили на підтримку 46 акторів Молодого театру, які заявили про випадки тиску з боку художнього керівника Андрія Білоуса.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Мітинг проти домагань і тиску

Учасники акції вимагають не лише розслідування, а й відповідальності для всіх причетних до харасменту і тиску в театральних установах та творчих закладах освіти.

Дівчина тримає плакат. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Акторка Дарія Орєхова зазначила, що проблема є системною й не обмежується лише одним випадком. За її словами, подібні історії можуть стати публічними й в інших театрах та університетах:

"Це тільки верх айсберга насправді, будуть і інші люди, які почнуть говорити через деяких час", — сказала вона.

Чоловік на мітингу закликає не мовчати. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Зараз мітинг проходить під стінами Київської міської державної адміністрації.

Молоді люди на мітингу у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Акція протесту під будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Зізнання дівчини, яка назвалася студенткою, викликало хвилю обговорень і обурення в суспільстві. Згодом чоловіка відсторонили від викладання у виші.