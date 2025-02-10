Скандал із Андрієм Білоусом — у Києві люди вийшли на мітинг проти домагань та тиску у театрах і ВНЗ

У Києві проходить мітинг проти домагань і тиску в театрах — відео
У понеділок, 10 лютого, у центрі Києва активісти проводять мітинг проти домагань і тиску в театральному середовищі та університетах. Учасники, серед яких актори та студенти, виступили на підтримку 46 акторів Молодого театру, які заявили про випадки тиску з боку художнього керівника Андрія Білоуса.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Мітинг проти домагань і тиску
Учасники акції вимагають не лише розслідування, а й відповідальності для всіх причетних до харасменту і тиску в театральних установах та творчих закладах освіти.
Акторка Дарія Орєхова зазначила, що проблема є системною й не обмежується лише одним випадком. За її словами, подібні історії можуть стати публічними й в інших театрах та університетах:
"Це тільки верх айсберга насправді, будуть і інші люди, які почнуть говорити через деяких час", — сказала вона.
Зараз мітинг проходить під стінами Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Зізнання дівчини, яка назвалася студенткою, викликало хвилю обговорень і обурення в суспільстві. Згодом чоловіка відсторонили від викладання у виші.
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