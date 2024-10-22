Выставка "Герои наших улиц" проходит в Киеве

Выставка "Герои наших улиц". Фото: Новини.LIVE

В Киеве в сквере возле станции метро "Контрактовая площадь" 22 октября открылась баннерная выставка "Герои наших улиц". Она посвящена памяти героев руссийско-украинской войны, в честь которых названы или переименованы улицы в украинских городах.

На месте происшествия побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Выставка "Герои наших улиц"

Цель проекта — рассказать истории Героев, сохранить историко-культурную память, усилить украинскую гражданскую идентичность и противодействовать дезинформации со стороны российских захватчиков.

На выставке будут представлены визуальные и текстовые материалы о таких Героях, как Роман Ратушный, Александр Оксанченко, Дмитрий Коцюбайло, Юрий Руф, Олег Куцин, Сергей Миронов, Максим Левин, Павел Ли, Юлия Здановская, братья Котенки, Александр Махов и других.

Журналист Новини.LIVE пообщался с главой ОО "Историческая платформа" Инной Крупник. Активистка рассказала, что эта фотовыставка позволяет прохожим ознакомиться с историями Героев без поиска информации о них.

"У нас возникла идея, чтобы с помощью баннеров привлечь внимание к Героям, в честь которых названы или переименованы улицы. Почему выбор этих 11? Просто потому, что это первые. Конечно, у нас масса имен, которые нужно подсвечивать. Мы будем двигаться в этом направлении", — отметила она.

Экспонаты выставки "Герои наших улиц". Фото: Новини.LIVE

Истории Героев на выставке. Фото: Новини.LIVE

Ряд стендов на выставке. Фото: Новини.LIVE

Посетители выставки "Герои наших улиц". Фото: Новини.LIVE

Организаторы выставки "Герои наших улиц". Фото: Новини.LIVE

Портреты павших на выставке "Герои наших улиц". Фото: Новини.LIVE

Стенды с экспонатами выставки "Герои наших улиц". Фото: Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что во Львове открыли социальную фотовыставку Diversity You 2024. Это истории семи героев и героинь, которые получили инвалидность из-за войны. Тем не менее, нашли силы жить дальше, ежедневно поддерживая и вдохновляя других.

Напомним, на стеклянном мосту в Киеве открыли фотовыставку "Небо падает". Она посвящена украинскому герою Антону Кирееву, отдавшему свою жизнь в 2014 году во время боев за Донецкий аэропорт.