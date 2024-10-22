Выставка "Герои наших улиц" проходит в Киеве

В Киеве проходит выставка "Герои наших улиц" — фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве в сквере возле станции метро "Контрактовая площадь" 22 октября открылась баннерная выставка "Герои наших улиц". Она посвящена памяти героев руссийско-украинской войны, в честь которых названы или переименованы улицы в украинских городах.
На месте происшествия побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.
Выставка "Герои наших улиц"
Цель проекта — рассказать истории Героев, сохранить историко-культурную память, усилить украинскую гражданскую идентичность и противодействовать дезинформации со стороны российских захватчиков.
На выставке будут представлены визуальные и текстовые материалы о таких Героях, как Роман Ратушный, Александр Оксанченко, Дмитрий Коцюбайло, Юрий Руф, Олег Куцин, Сергей Миронов, Максим Левин, Павел Ли, Юлия Здановская, братья Котенки, Александр Махов и других.
Журналист Новини.LIVE пообщался с главой ОО "Историческая платформа" Инной Крупник. Активистка рассказала, что эта фотовыставка позволяет прохожим ознакомиться с историями Героев без поиска информации о них.
"У нас возникла идея, чтобы с помощью баннеров привлечь внимание к Героям, в честь которых названы или переименованы улицы. Почему выбор этих 11? Просто потому, что это первые. Конечно, у нас масса имен, которые нужно подсвечивать. Мы будем двигаться в этом направлении", — отметила она.
Ранее мы сообщали, что во Львове открыли социальную фотовыставку Diversity You 2024. Это истории семи героев и героинь, которые получили инвалидность из-за войны. Тем не менее, нашли силы жить дальше, ежедневно поддерживая и вдохновляя других.
Напомним, на стеклянном мосту в Киеве открыли фотовыставку "Небо падает". Она посвящена украинскому герою Антону Кирееву, отдавшему свою жизнь в 2014 году во время боев за Донецкий аэропорт.
Читайте Новини.LIVE!