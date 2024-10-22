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У Києві відбувається виставка "Герої наших вулиць" — фоторепортаж Новини.LIVE

22 жовтня 2024 15:16
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Виставка Герої наших вулиць відбувається у Києві
Виставка "Герої наших вулиць". Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві, у сквері біля станції метро "Контрактова площа", 22 жовтня відкрилася банерна виставка "Герої наших вулиць". Вона присвячена пам’яті Героїв російсько-української війни, на честь яких названі або перейменовані вулиці в українських містах. 

На місці події побував журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Виставка "Герої наших вулиць"

Мета проєкту — розповісти історії Героїв, зберегти історико-культурну пам’ять, посилити українську громадянську ідентичність та протидіяти дезінформації з боку російських загарбників.

На виставці буде представлено візуальні та текстові матеріали про таких Героїв, як: Роман Ратушний, Олександр Оксанченко, Дмитро Коцюбайло, Юрій Руф, Олег Куцин, Сергій Миронов, Максим Левін, Павло Лі, Юлія Здановська, брати Котенки, Олександр Махов та інших.

Журналіст Новини.LIVE поспілкувався з головою ГО "Історична платформа" Інною Крупник. Активістка розповіла, що ця фотовиставка дає змогу перехожим ознайомитися з історіями Героїв без самостійного пошуку інформації про них. 

"У нас виникла ідея, щоб за допомогою банерів привернути увагу до Героїв, на честь яких названі або перейменовані вулиці. Чому вибір цих 11? Просто тому, що це перші. Звичайно, у нас маса імен, які треба підсвічувати. Ми будемо рухатися в цьому напрямку", — зазначила вона.

Герої наших вулиць 1
Експонати виставки "Герої наших вулиць". Фото: Новини.LIVE
фотовиставка
Історії Героїв на виставці. Фото: Новини.LIVE
виставка про героїв
Ряд стендів на виставці. Фото: Новини.LIVE
люди на виставці
Відвідувачі виставки "Герої наших вулиць". Фото: Новини.LIVE
виставка
Організатори виставки "Герої наших вулиць". Фото: Новини.LIVE
виставка
Портрети полеглих на виставці "Герої наших вулиць". Фото: Новини.LIVE
ветерани війни
Стенди з експонатами виставки "Герої наших вулиць". Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що у Львові відкрили соціальну фотовиставку Diversity You 2024. Це історії семи героїв та героїнь, які дістали інвалідність через війну. Однак знайшли сили жити далі, щодня підтримуючи й надихаючи інших. 

Нагадаємо, на скляному мосту в Києві відкрили фотовиставку "Небо падає". Вона присвячена українському герою Антону Кіреєву, який віддав своє життя у 2014 році під час боїв за Донецький аеропорт.

Україна Київ ветерани виставки пам'ять фоторепортаж

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