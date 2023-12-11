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В Киеве прокуратура расследует обвал на строительстве, в результате которого погиб мужчина

11 декабря 2023 17:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве прокуратура расследует обвал на строительстве, в результате которого погиб мужчина
Спасатели на месте обрушения. Фото: Интерфакс-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве прокуратура начала расследование обвала на строительстве. В результате этого инцидента погиб мужчина, также травмированы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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В центре Киева погиб мужчина

По предварительным данным, 11 декабря 2023 во время проведения строительных работ по капитальному ремонту подпорной стены по ул. Лютеранский произошел обвал конструкции. В результате тяжелых травм один из рабочих погиб на месте. Еще троих человек забрали в больницу.

"В рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в понедельник, 11 декабря, в Киеве произошел обрушение почвы во время ремонтных работ. В результате один мужчина погиб, еще один травмирован.

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