В Киеве прокуратура расследует обвал на строительстве, в результате которого погиб мужчина
В Киеве прокуратура начала расследование обвала на строительстве. В результате этого инцидента погиб мужчина, также травмированы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
В центре Киева погиб мужчина
По предварительным данным, 11 декабря 2023 во время проведения строительных работ по капитальному ремонту подпорной стены по ул. Лютеранский произошел обвал конструкции. В результате тяжелых травм один из рабочих погиб на месте. Еще троих человек забрали в больницу.
"В рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Ранее мы сообщали, что в понедельник, 11 декабря, в Киеве произошел обрушение почвы во время ремонтных работ. В результате один мужчина погиб, еще один травмирован.
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