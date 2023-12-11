У Києві прокуратура розслідує обвал на будівництві, внаслідок якого загинув чоловік

Рятувальники на місці обвалу. Фото: Інтерфакс-Україна

У Києві прокуратура розпочала розслідування обвалу на будівництві. Внаслідок цього інциденту загинув чоловік, також є травмовані.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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У центрі Києва загинув чоловік

За попередніми даними, 11 грудня 2023 року під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту підпірної стіни по вул. Лютеранській стався обвал конструкції. Внаслідок важких травм один з робітників загинув на місці. Ще трьох осіб забрали до лікарні.

"У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події", — говориться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що у понеділок, 11 грудня, у Києві стався обвал ґрунту під час ремонтних робіт. Внаслідок цього один чоловік загинув, ще один травмований.