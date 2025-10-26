Видео
Україна
Видео

В Киеве прозвучала воздушная тревога — какая опасность для города

В Киеве прозвучала воздушная тревога — какая опасность для города

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 02:27
обновлено: 03:22
На Киев летят дроны-камикадзе — в столице воздушная тревога
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Что грозит Киеву

У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста - фото 1
Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, в небе столицы дроны-камикадзе "Шахед". Взрывы, которые сейчас могут слышать киевляне - работа сил ПВО.

Обновление: на 03:05 в Киеве отбой воздушной тревоги.

Ситуация с тревогами в Украине

У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста - фото 2
Заголовок

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 03:14 опасность сохраняется для части Киевской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, накануне поздно вечером оккупанты РФ атаковали Черниговскую область. Били по области дронами-камикадзе.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября российские оккупанты совершили одну из самых масштабных атак за последнее время. Запустили десятки дронов и ракет различных типов.

Киев ПВО воздушная тревога дроны атака Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
