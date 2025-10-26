На Киев летят дроны-камикадзе — в столице воздушная тревога

В Киеве прозвучала воздушная тревога — какая опасность для города
В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Что грозит Киеву
Согласно сообщению, в небе столицы дроны-камикадзе "Шахед". Взрывы, которые сейчас могут слышать киевляне - работа сил ПВО.
Обновление: на 03:05 в Киеве отбой воздушной тревоги.
Ситуация с тревогами в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 03:14 опасность сохраняется для части Киевской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Напомним, накануне поздно вечером оккупанты РФ атаковали Черниговскую область. Били по области дронами-камикадзе.
Также сообщалось, что в ночь на 25 октября российские оккупанты совершили одну из самых масштабных атак за последнее время. Запустили десятки дронов и ракет различных типов.
Читайте Новини.LIVE!