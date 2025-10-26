На Київ летять дрони-камікадзе — у столиці повітряна тривога

У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста
У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМВА.
Що загрожує Києву
Згідно з повідомленням, у небі столиці дрони-камікадзе "Шахед". Вибухи, які зараз можуть чути кияни — робота сил ППО.
Оновлення: на 03:05 у Києві відбій повітряної тривоги.
Ситуація з тривогами в України
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 03:14 небезпека зберігається для частини Київської, Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, напередодні пізно ввечері окупанти РФ атакували Чернігівщину. Били по області дронами-камікадзе.
Також повідомлялось, що у ніч проти 25 жовтня російські окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак за останній час. Запустили десятки дронів і ракет різних типів.
