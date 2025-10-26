Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста

У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 02:27
Оновлено: 03:21
На Київ летять дрони-камікадзе — у столиці повітряна тривога
Термінова новина

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

Реклама
Читайте також:

Що загрожує Києву

У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста - фото 1
Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, у небі столиці дрони-камікадзе "Шахед". Вибухи, які зараз можуть чути кияни — робота сил ППО. 

Оновлення: на 03:05 у Києві відбій повітряної тривоги.

Ситуація з тривогами в України

У Києві пролунала повітряна тривога — яка небезпека для міста - фото 2
Заголовок

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 03:14 небезпека зберігається для частини Київської, Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей. 

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері окупанти РФ атакували Чернігівщину. Били по області дронами-камікадзе.

Також повідомлялось, що у ніч проти 25 жовтня російські окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак за останній час. Запустили десятки дронів і ракет різних типів.

Київ ППО повітряна тривога дрони атака Шахед
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації