На Київ летять дрони-камікадзе — у столиці повітряна тривога

Термінова новина

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

Реклама

Читайте також:

Що загрожує Києву

Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, у небі столиці дрони-камікадзе "Шахед". Вибухи, які зараз можуть чути кияни — робота сил ППО.

Оновлення: на 03:05 у Києві відбій повітряної тривоги.

Ситуація з тривогами в України

Заголовок

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 03:14 небезпека зберігається для частини Київської, Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері окупанти РФ атакували Чернігівщину. Били по області дронами-камікадзе.

Також повідомлялось, що у ніч проти 25 жовтня російські окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак за останній час. Запустили десятки дронів і ракет різних типів.