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У Києві пролунали потужні вибухи — чим атакують росіяни

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Дата публикации 23 мая 2025 22:04
Вибухи у Києві 23 травня — чим вдарили росіяни
термінова новина

Вибухи у Києві зараз, 23 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують столицю безпілотниками.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Вибухи у Києві пролунали близько 22:00. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.

Ткаченко зазначив, що в столиці працює ППО і закликав залишатися у безпечних місцях

"В столиці працює ППО по БпЛА. Будьте в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Киев взрыв обстрелы война в Украине беспилотник БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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