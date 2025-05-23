Вибухи у Києві 23 травня — чим вдарили росіяни

У Києві пролунали потужні вибухи — чим атакують росіяни
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Вибухи у Києві зараз, 23 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують столицю безпілотниками.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
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Вибухи у Києві
Вибухи у Києві пролунали близько 22:00. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.
Ткаченко зазначив, що в столиці працює ППО і закликав залишатися у безпечних місцях
"В столиці працює ППО по БпЛА. Будьте в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.
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