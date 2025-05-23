Вибухи у Києві 23 травня — чим вдарили росіяни

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Вибухи у Києві зараз, 23 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують столицю безпілотниками.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Вибухи у Києві

Вибухи у Києві пролунали близько 22:00. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.

Ткаченко зазначив, що в столиці працює ППО і закликав залишатися у безпечних місцях

"В столиці працює ППО по БпЛА. Будьте в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.

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