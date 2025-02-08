Взрывы в Киеве и области 8 февраля — что известно об атаке

Взрыв в городе. Фото: скриншот

Вечером 8 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских беспилотников. Взрывы связаны с работой ПВО.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киеве 8 февраля

В столице и на окраинах было шумно в субботу вечером. Киевляне слышали взрывы — противовоздушная оборона сбивала вражеские цели.

Сообщение Киевской ОГА. Фото: скриншот

Перед взрывами об опасности предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Регион атаковали российские БпЛА.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, также сегодня вечером раздавались взрывы в Харькове. В области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, громко было и в Херсоне. В области и городе воздушную тревогу не объявляли, но прозвучали взрывы.