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В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

8 февраля 2025 21:26
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Киеве и области 8 февраля — что известно об атаке
Взрыв в городе. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 8 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских беспилотников. Взрывы связаны с работой ПВО.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киеве 8 февраля

В столице и на окраинах было шумно в субботу вечером. Киевляне слышали взрывы — противовоздушная оборона сбивала вражеские цели.

Вибухи в Києві 8 лютого
Сообщение Киевской ОГА. Фото: скриншот

Перед взрывами об опасности предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Регион атаковали российские БпЛА.

Вибухи в Києві 8 лютого
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 8 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, также сегодня вечером раздавались взрывы в Харькове. В области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, громко было и в Херсоне. В области и городе воздушную тревогу не объявляли, но прозвучали взрывы.

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