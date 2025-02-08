Вибухи в Києві та області 8 лютого — що відомо про атаку

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо
Ввечері 8 лютого в Києві пролунали потужні вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих безпілотників. Вибухи пов'язані з роботою ППО.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
Вибухи в Києві 8 лютого
У столиці та на околицях було гучно в суботу ввечері. Кияни чули вибухи — протиповітряна оборона збивала ворожі цілі.
Перед вибухами про небезпеку попереджали у Повітряних силах ЗСУ. Регіон атакували російські БпЛА.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, також сьогодні ввечері лунали вибухи в Харкові. В області була оголошена повітряна тривога.
Крім того, гучно було й у Херсоні. В області та місті повітряну тривогу не оголошували, але пролунали вибухи.
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