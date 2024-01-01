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В Киеве прозвучали мощные взрывы — что известно на данный момент

1 января 2024 16:58
обновлено: 17:11
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Киеве сейчас, 1 января - детали
Первые секунды после взрыва. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве прозвучали мощные взрывы вечером, 1 января. При этом, в столице продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и КГВА.

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Взрывы в Киеве 1 января

В Воздушных силах Украины сообщили, что ударные дроны двигаются в направлении Киева с южного направления.

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Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Тем временем, В КГВА указали, что в столице продолжается воздушная тревога. При этом там уточнили, что в Киеве и области работает ПВО. Людей настоятельно просят не покидать укрытий до отбоя.

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Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

В то же время мониторинговые каналы сообщают о взрывах в столице и области.

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Взрывы в Киеве. Фото: скриншот
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Взрывы в Киеве. Фото: скриншот
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Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Стоит отметить, что по состоянию на 16:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

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Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

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