Взрывы в Киеве сейчас, 1 января - детали

Первые секунды после взрыва. Фото: соцсети

В Киеве прозвучали мощные взрывы вечером, 1 января. При этом, в столице продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и КГВА.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 1 января

В Воздушных силах Украины сообщили, что ударные дроны двигаются в направлении Киева с южного направления.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Тем временем, В КГВА указали, что в столице продолжается воздушная тревога. При этом там уточнили, что в Киеве и области работает ПВО. Людей настоятельно просят не покидать укрытий до отбоя.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

В то же время мониторинговые каналы сообщают о взрывах в столице и области.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Стоит отметить, что по состоянию на 16:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.