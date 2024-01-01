Вибухи у Києві зараз, 1 січня - деталі

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо на цей час
У Києві пролунали сильні вибухи ввечері, 1 січня. При цьому у столиці продовжується повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали та КМВА.
Вибухи у Києві 1 січня
У Повітряних силах України повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Києва з південного напрямку.
Тим часом В КМВА вказали, що в столиці триває повітряна тривога. При цьому там уточнили, що у Києві та області працює ППО. Людей наполегливо просять не залишати укриття до відбою.
Водночас моніторингові канали повідомляють про вибухи у столиці та області.
Варто зазначити, що станом на 16:40 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що 1 січня у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.
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