Вибухи у Києві зараз, 1 січня - деталі

Перші секунди після вибуху. Фото: соцмережі

У Києві пролунали сильні вибухи ввечері, 1 січня. При цьому у столиці продовжується повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали та КМВА.

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Вибухи у Києві 1 січня

У Повітряних силах України повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Києва з південного напрямку.

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Тим часом В КМВА вказали, що в столиці триває повітряна тривога. При цьому там уточнили, що у Києві та області працює ППО. Людей наполегливо просять не залишати укриття до відбою.

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Водночас моніторингові канали повідомляють про вибухи у столиці та області.

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Варто зазначити, що станом на 16:40 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що 1 січня у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.