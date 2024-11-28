Повторные взрывы в Киеве 28 ноября — РФ запускает ракеты

В Киеве прогремели повторные взрывы — в небе вражеские ракеты
Повторные взрывы в Киеве прогремели около 08:15 28 ноября. Российская армия атакует город ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Повторные взрывы в Киеве 28 ноября
В Киеве сегодня утром уже раздавались взрывы. Уже в 08:15 в городе снова было громко. По данным мониторинговых каналов, в столице работала ПВО, сейчас идет доразведка.
В Киевской городской военной администрации сообщали, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию.
"Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативного сведения уточняются", — говорится в сообщении.
Пока воздушная тревога еще продолжается. Украинцев просят находиться в укрытиях отбоя.
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