Повторные взрывы в Киеве 28 ноября — РФ запускает ракеты

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Повторные взрывы в Киеве прогремели около 08:15 28 ноября. Российская армия атакует город ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Повторные взрывы в Киеве 28 ноября

В Киеве сегодня утром уже раздавались взрывы. Уже в 08:15 в городе снова было громко. По данным мониторинговых каналов, в столице работала ПВО, сейчас идет доразведка.

Скриншот сообщения мониторингового канала

В Киевской городской военной администрации сообщали, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию.

"Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативного сведения уточняются", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения КГВА

Пока воздушная тревога еще продолжается. Украинцев просят находиться в укрытиях отбоя.

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