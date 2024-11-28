Повторні вибухи у Києві 28 листопада — РФ запускає ракети

У Києві пролунали повторні вибухи — у небі ворожі ракети
Повторні вибухи у Києві пролунали близько 08:15 28 листопада. Російська армія атакує місто ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.
Повторні вибухи у Києві 28 листопада
У Києві сьогодні зранку вже лунали вибухи. Вже о 08:15 у місті знову було гучно. За даними моніторингових каналів, у столиці працювала ППО, наразі триває дорозвідка.
У Київській міській військові адміністрації повідомляли, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію.
"Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога ще триває. Українців просять перебувати в укриттях до відбою.
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