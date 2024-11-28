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У Києві пролунали повторні вибухи — у небі ворожі ракети

28 листопада 2024 08:19
Карина Приходько - Редактор
Повторні вибухи у Києві 28 листопада — РФ запускає ракети
вибух
Карина Приходько - Редактор

Повторні вибухи у Києві пролунали близько 08:15 28 листопада. Російська армія атакує місто ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

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У Києві сьогодні зранку вже лунали вибухи. Вже о 08:15 у місті знову було гучно. За даними моніторингових каналів, у столиці працювала ППО, наразі триває дорозвідка.

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Скриншот допису моніторингового каналу

У Київській міській військові адміністрації повідомляли, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію.

"Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису КМВА

Наразі повітряна тривога ще триває. Українців просять перебувати в укриттях до відбою. 

Доповнюється...

Київ вибух обстріли війна в Україні ракетний удар

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