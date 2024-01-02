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В Киеве раздались взрывы

2 января 2024 07:15
обновлено: 07:22
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Взрывы в Киеве 2 января - в городе работает ПВО
взрыв
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мониторинговых каналах.

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Взрывы в Киеве 2 января

Обновлено 07:21. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Кроме того, раздаются взрывы на Оболони.

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Около 07:10 в столице прогремели взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО в городе.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

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Накануне в воздушных силах предупредили местных жителей, что вражеские ракеты держат курс на Киев.

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Отметим, по состоянию на данный момент воздушная тревога продолжаюсь во всех областях, а опасность ракетного удара сохраняется.

угроза ракет
Воздушная тревога в Украине 2 января Фото: скриншот

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