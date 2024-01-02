Взрывы в Киеве 2 января - в городе работает ПВО

В Киеве раздались взрывы
Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мониторинговых каналах.
Взрывы в Киеве 2 января
Обновлено 07:21. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Кроме того, раздаются взрывы на Оболони.
Около 07:10 в столице прогремели взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО в городе.
"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Накануне в воздушных силах предупредили местных жителей, что вражеские ракеты держат курс на Киев.
Отметим, по состоянию на данный момент воздушная тревога продолжаюсь во всех областях, а опасность ракетного удара сохраняется.
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