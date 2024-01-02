Вибухи у Києві 2 січня — в місті працює ППО

Дим від вибухів.Фото (ілюстративне): з відкритих джерел

Сьогодні зранку у Києві було чутно вибухи. Українці попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та моніторингові канали.

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Вибухи у Києві 2 січня

Оновлено 07:45. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку, повідомляють в КМВА.

В Оболонському районі — решти впали на територію складських приміщень. Також в Голосіївському р-ні - на відкритій ділянці.

"Оперативні служби слідують на місця. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Оновлено 07:42. У Києві повторні вибухи.

У Повітряних силах попередили, що, ймовірно, у напрямку Києва летять аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Сумської області.

Оновлено 07:37. Місцеві пабліки повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці — перебої з електроенергією. Інформація уточнюється.

Оновлено 07:34. У Києві пролунали повторні вибухи, кажуть місцеві ЗМІ.

Оновлено 07:29. На Київ летить ще 11 ракет, кажуть моніторингові канали. Всі ракети, які залишились у нашому просторі летять на столицю

Окрім того, відомо, що з аеродрому "Саваслейка" злетіли ще чотири ворожих літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Оновлено 07:25. Згідно з даними Повітряних сил, на Київ тримає курс нова група ракет.

"Київ — перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Оновлено 07:21. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Окрім того, лунають вибухи на Оболоні.

Близько 07:10 у столиці пролунали вибухи. У КМВА повідомили про роботу ППО у місті.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Напередодні у Повітряних силах попередили місцевих жителів, що ворожі ракети тримають курс на Київ.

Зазначимо, станом на зараз повітряна тривога триваю у всіх областях, а небезпека ракетного удару зберігається.

Повітряна тривога в Україні 2 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі вчора постраждали дев'ять осіб: одна загибла, троє госпіталізовані.

Крім того, 1 січня на Львівщині пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.

Загалом у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць із 90.