Взрывы в Киеве 7 февраля — что известно

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве в среду, 7 февраля раздались взрывы. В области и столице работает ПВО.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" — написал городской голова.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что крылатые ракеты были под Киевом и предупредили о работе ПВО.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

"Несколько крылатых ракет продолжают двигаться в направлении Киева, также маневрируют на Хмельнитчине и Львовщине!" — добавили в ведомстве.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях страны, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.

Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на 7 февраля в Украине раздались взрывы. Предварительно известно, что в регионах, где раздавалась воздушная тревога, сработала противовоздушная оборона. Украинские военные пытались отбить атаку вражеских БпЛА.

Также мы писали, что оккупанты 5 февраля атаковали центр Херсона. Из-за обстрела погибли четыре человека.