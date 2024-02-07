Вибухи у Києві 7 лютого — що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві в середу, 7 лютого пролунали вибухи. В області та столиці працює ППО.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав міський голова.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

В Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що крилаті ракети були під Києвом та попередили про роботу ППО.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

"Кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині!" — додали у відомстві.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в усіх областях країни, тому до відбою перебувайте в укриттях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, в ніч проти 7 лютого в Україні пролунали вибухи. Попередньо відомо, що в регіонах, де лунала повітряна тривога, спрацювала протиповітряна оборона. Українські військові намагалися відбити атаку ворожих БпЛА.

Також ми писали, що окупанти 5 лютого атакували центр Херсона. Через обстріл загинуло чотири людини.