У Києві пролунали вибухи
У Києві в середу, 7 лютого пролунали вибухи. В області та столиці працює ППО.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 7 лютого — що відомо
"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав міський голова.
В Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що крилаті ракети були під Києвом та попередили про роботу ППО.
"Кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині!" — додали у відомстві.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в усіх областях країни, тому до відбою перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, в ніч проти 7 лютого в Україні пролунали вибухи. Попередньо відомо, що в регіонах, де лунала повітряна тривога, спрацювала протиповітряна оборона. Українські військові намагалися відбити атаку ворожих БпЛА.
Також ми писали, що окупанти 5 лютого атакували центр Херсона. Через обстріл загинуло чотири людини.
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