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У Києві пролунали вибухи

7 лютого 2024 07:00
оновлено: 07:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Києві 7 лютого — що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві в середу, 7 лютого пролунали вибухи. В області та столиці працює ППО.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

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Вибухи у Києві 7 лютого — що відомо

"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав міський голова. 

робота ппо
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

В Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що крилаті ракети були під Києвом та попередили про роботу ППО. 

робота ппо
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

"Кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині!" — додали у відомстві.

робота ппо
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в усіх областях країни, тому до відбою перебувайте в укриттях. 

загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, в ніч проти 7 лютого в Україні пролунали вибухи. Попередньо відомо, що в регіонах, де лунала повітряна тривога, спрацювала протиповітряна оборона. Українські військові намагалися відбити атаку ворожих БпЛА. 

Також ми писали, що окупанти 5 лютого атакували центр Херсона. Через обстріл загинуло чотири людини. 

Віталій Кличко
Київ
вибух
окупанти
ППО
війна в Україні

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