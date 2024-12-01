Война в Украине — в Киеве слышны взрывы

В Киеве раздались взрывы
Российские войска продолжают ежедневно атаковать населенные пункты Украины. В Киеве были слышны взрывы.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Киеве
Вечером 1 декабря в Киеве раздались взрывы, предположительно работа ПВО. Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:49.
По состоянию на 22:03, опасность вражеских ударов остается для 12 областей Украины.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударного БпЛА, двигавшегося в сторону столицы.
"Ударный БпЛА на Киевщине курс на г. Киев" , — говорилось в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия в течение недели выпустила по Украине более 1 000 воздушных целей.
Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 1 декабря, в Ровенской области прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.
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