Война в Украине — в Киеве слышны взрывы

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска продолжают ежедневно атаковать населенные пункты Украины. В Киеве были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Киеве

Вечером 1 декабря в Киеве раздались взрывы, предположительно работа ПВО. Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:49.

По состоянию на 22:03, опасность вражеских ударов остается для 12 областей Украины.

Воздушная тревога. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударного БпЛА, двигавшегося в сторону столицы.

"Ударный БпЛА на Киевщине курс на г. Киев" , — говорилось в сообщении.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия в течение недели выпустила по Украине более 1 000 воздушных целей.

Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 1 декабря, в Ровенской области прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.