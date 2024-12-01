Війна в Україні — у Києві було чути вибухи

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська продовжують щоденно атакувати населені пункти України. У Києві було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Києві

Ввечері 1 грудня у Києві пролунали вибухи, імовірно, робота ППО. Повітряну тривогу у місті було оголошено о 21:49.

Станом на 22:03 небезпека ворожих ударів залишається для 12 областей України.

Повітряна тривога. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударного БпЛА, який рухався у бік столиці.

"Ударний БпЛА на Київщині курс на м. Київ", — йшлося у повідомленні.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія протягом тижня випустила по Україні понад 1000 повітряних цілей.

Раніше ми писали про те, що в неділю, 1 грудня, у Рівненській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.