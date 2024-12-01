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У Києві пролунали вибухи

1 грудня 2024 22:00
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Києві було чути вибухи
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська продовжують щоденно атакувати населені пункти України. У Києві було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Ввечері 1 грудня у Києві пролунали вибухи, імовірно, робота ППО. Повітряну тривогу у місті було оголошено о 21:49. 

Станом на 22:03 небезпека ворожих ударів залишається для 12 областей України.

У Києві пролунали вибухи - фото 1
Повітряна тривога. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударного БпЛА, який рухався у бік столиці.

"Ударний БпЛА на Київщині курс на м. Київ", — йшлося у повідомленні.

У Києві пролунали вибухи - фото 2
Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія протягом тижня випустила по Україні понад 1000 повітряних цілей.

Раніше ми писали про те, що в неділю, 1 грудня, у Рівненській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Київ вибух війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ

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