В Киеве раздались взрывы

Огонь в небе после взрыва.

В Киеве в первый день Нового года, 1 января, раздались взрывы. Ранее сообщалось, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщения о взрывах в Киеве. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве раздались утром, в первый день Нового года. Сообщается, что силы ПВО работают по враждебным целям.

В столице и ряде областей на севере и в центре Украины продолжается воздушная тревога. Военные призывают гражданских жителей находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Запорожье и области вечером во вторник, 31 декабря, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали регион дронами-камикадзе.

Напомним, в Воздушных силах подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. Всего удалось сбить более 1300 ракет разных типов.