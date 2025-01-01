У Києві пролунали вибухи

Вогонь в небі після вибуху. Фото ілюстративне: dailylviv.com

У Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали вибухи. Раніше повідомлялося, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомлення про вибухи у Києві. Фото: скриншот

Вибухи у Києві

Вибухи в Києві пролунали вранці, у перший день нового року. Повідомляється, що сили ППО працюють по ворожих цілях.

Наразі у столиці та низці областей на півночі та в центрі України триває повітряна тривога. Військові закликають цивільних мешканців перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі та області увечері у вівторок, 31 грудня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували регіон дронами-камікадзе.

Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.