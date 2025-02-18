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В Киеве прогремели взрывы

18 февраля 2025 22:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве прогремели взрывы
Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве прогремели взрывы. Сообщается о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает КГГА во вторник, 18 февраля.

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Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Взрыв в Киеве

Сообщается, что в столице слышали взрывы. Городской голова Виталий Кличко отметил, что силы ПВО работают по вражеским объектам.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Также сирена звучит в большинстве областей Украины.

мапа
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Также мы писали, что в Запорожье вечером 18 февраля прогремели сильные взрывы. Таким образом в городе работает ПВО.

Также мы сообщали, что вечером 17 февраля подвергся дроновой атаке Киев. В результате обстрела в столице есть повреждения в Святошинском районе и вспыхнул пожар в складском помещении.

Виталий Кличко Киев взрыв КГГА война в Украине
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