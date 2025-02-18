В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы. Сообщается о работе сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщает КГГА во вторник, 18 февраля.
Взрыв в Киеве
Сообщается, что в столице слышали взрывы. Городской голова Виталий Кличко отметил, что силы ПВО работают по вражеским объектам.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Также сирена звучит в большинстве областей Украины.
Также мы писали, что в Запорожье вечером 18 февраля прогремели сильные взрывы. Таким образом в городе работает ПВО.
Также мы сообщали, что вечером 17 февраля подвергся дроновой атаке Киев. В результате обстрела в столице есть повреждения в Святошинском районе и вспыхнул пожар в складском помещении.
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