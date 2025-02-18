У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.
Про це повідомляє КМДА у вівторок, 18 лютого.
Вибух у Києві
Повідомляється, що у столиці чули вибухи. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що сили ППО працюють по ворожих об'єктах.
В Києві та області оголошено повітряну тривогу. Також сирена лунає у більшості областей України.
Також ми писали, що у Запоріжжі ввечері 18 лютого прогриміли сильні вибухи. Таким чином в місті працює ППО.
Також ми повідомляли, що ввечері 17 лютого зазнав дронової атаки Київ. Унаслідок обстрілу у столиці є пошкодження у Святошинському районі та спалахнула пожежа у складському приміщенні.
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