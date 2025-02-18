Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

У Києві пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє КМДА у вівторок, 18 лютого.

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Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

Вибух у Києві

Повідомляється, що у столиці чули вибухи. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що сили ППО працюють по ворожих об'єктах.

В Києві та області оголошено повітряну тривогу. Також сирена лунає у більшості областей України.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Також ми писали, що у Запоріжжі ввечері 18 лютого прогриміли сильні вибухи. Таким чином в місті працює ППО.

Також ми повідомляли, що ввечері 17 лютого зазнав дронової атаки Київ. Унаслідок обстрілу у столиці є пошкодження у Святошинському районі та спалахнула пожежа у складському приміщенні.