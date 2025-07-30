Взрывы в Киеве 30 июля из-за дронов

В Киеве прогремели взрывы
Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, поздно вечером 30 июля. Военные предупреждали об угрозе дронов.
Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Киеве 30 июля вечером
Первый взрыв был слышен примерно в 23:00. После этого прозвучала еще серия взрывов и была слышна работа ПВО.
Накануне военные информировали, что для Киева есть угроза применения дронов. В частности, они летели с востока.
Уже после взрывов информацию о взрывах и работе ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в ночь на 29 июля звуки взрывов раздавались в Одесской области. Россияне тоже запускали тогда "Шахеды".
Кроме того, мы писали, что утром 28 июля взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области. В то утро россияне выпустили ракеты "Кинжал".
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