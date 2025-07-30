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Главная Киев В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 23:04
Взрывы в Киеве 30 июля из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, поздно вечером 30 июля. Военные предупреждали об угрозе дронов. 

Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.

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Первый взрыв был слышен примерно в 23:00. После этого прозвучала еще серия взрывов и была слышна работа ПВО.

Накануне военные информировали, что для Киева есть угроза применения дронов. В частности, они летели с востока.

Уже после взрывов информацию о взрывах и работе ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог выглядит так.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 29 июля звуки взрывов раздавались в Одесской области. Россияне тоже запускали тогда "Шахеды".

Кроме того, мы писали, что утром 28 июля взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области. В то утро россияне выпустили ракеты "Кинжал".

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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