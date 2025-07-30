Вибухи у Києві 30 липня через дрони

У Києві пролунали вибухи
Вибухи у Києві лунають прямо зараз, пізно ввечері 30 липня. Військові попереджали про загрозу дронів.
Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві 30 липня ввечері
Перший вибух було чути приблизно о 23:00. Після цього пролунала ще серія вибухів та було чути роботу ППО.
Напередодні військові інформували, що для Києва є загроза застосування дронів. Зокрема, вони летіли зі сходу.
Вже після вибухів інформацію про вибухи та роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня звуки вибухів лунали в Одеській області. Росіяни теж запускали тоді "Шахеди".
Крім того, ми писали, що зранку 28 липня вибухи було чути у Старокостянтинові Хмельницької області. Того ранку росіяни випустили ракети "Кинджал".
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