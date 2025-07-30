Вибухи у Києві 30 липня через дрони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Києві лунають прямо зараз, пізно ввечері 30 липня. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 30 липня ввечері

Перший вибух було чути приблизно о 23:00. Після цього пролунала ще серія вибухів та було чути роботу ППО.

Напередодні військові інформували, що для Києва є загроза застосування дронів. Зокрема, вони летіли зі сходу.

Вже після вибухів інформацію про вибухи та роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня звуки вибухів лунали в Одеській області. Росіяни теж запускали тоді "Шахеди".

Крім того, ми писали, що зранку 28 липня вибухи було чути у Старокостянтинові Хмельницької області. Того ранку росіяни випустили ракети "Кинджал".