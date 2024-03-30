В Киеве прогремели взрывы — неизвестные запустили салют
Сегодня вечером в столице запустили салют в районе Выдубичей. Кто именно это сделал пока не установлено.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Салюты в Киеве
По данным местных пабликов и очевидцев, взрывы раздавались в небе над районом Выдубичей. Световые эффекты с сопровождением взрывов привлекли многих жителей города, которые распространяли информацию в социальных сетях.
Пока нет достоверной информации о том, кто именно и с какой целью запустил салют.
Напомним, что в Украине запретили использовать, продавать и передавать фейерверки, салюты и петарды.
Также мы писали о том, что в Харькове задержан мужчина, который решил поздравить подругу салютом во время воздушной тревоги.
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