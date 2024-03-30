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В Киеве прогремели взрывы — неизвестные запустили салют

30 марта 2024 20:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве прогремели взрывы — неизвестные запустили салют
Салюты в Киеве. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня вечером в столице запустили салют в районе Выдубичей. Кто именно это сделал пока не установлено.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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По данным местных пабликов и очевидцев, взрывы раздавались в небе над районом Выдубичей. Световые эффекты с сопровождением взрывов привлекли многих жителей города, которые распространяли информацию в социальных сетях.

Пока нет достоверной информации о том, кто именно и с какой целью запустил салют.

Напомним, что в Украине запретили использовать, продавать и передавать фейерверки, салюты и петарды.

Также мы писали о том, что в Харькове задержан мужчина, который решил поздравить подругу салютом во время воздушной тревоги.

Киев
взрыв
соцсети
столица

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