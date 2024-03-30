Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві пролунали вибухи — невідомі запустили салют arrow

У Києві пролунали вибухи — невідомі запустили салют

30 березня 2024 20:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві пролунали вибухи — невідомі запустили салют
Салюти у Києві. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні ввечері в столиці запустили салют у районі Видубичів. Хто саме це зробив поки не встановлено. 

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Читайте також:

Салюти у Києві

За даними місцевих пабліків та очевидців, вибухи лунали у небі над районом Видубичів. Світлові ефекти із супроводом вибухів привернули увагу багатьох мешканців міста, які поширювали інформацію у соціальних мережах.

Наразі немає достовірної інформації про те, хто саме і з якою метою запустив салют.

Нагадаємо, що в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди. 

Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги. 

Київ
вибух
соцмережі
столиця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом