У Києві пролунали вибухи — невідомі запустили салют

Салюти у Києві. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері в столиці запустили салют у районі Видубичів. Хто саме це зробив поки не встановлено.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Салюти у Києві

За даними місцевих пабліків та очевидців, вибухи лунали у небі над районом Видубичів. Світлові ефекти із супроводом вибухів привернули увагу багатьох мешканців міста, які поширювали інформацію у соціальних мережах.

Наразі немає достовірної інформації про те, хто саме і з якою метою запустив салют.

Нагадаємо, що в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди.

Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги.