У Києві пролунали вибухи — невідомі запустили салют
Сьогодні ввечері в столиці запустили салют у районі Видубичів. Хто саме це зробив поки не встановлено.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Салюти у Києві
За даними місцевих пабліків та очевидців, вибухи лунали у небі над районом Видубичів. Світлові ефекти із супроводом вибухів привернули увагу багатьох мешканців міста, які поширювали інформацію у соціальних мережах.
Наразі немає достовірної інформації про те, хто саме і з якою метою запустив салют.
Нагадаємо, що в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди.
Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги.
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