Взрывы в Киеве 3 июля — россияне атакуют дронами

В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО
Взрывы в Киеве прогремели вечером 3 июля. Российские войска атакуют столицу дронами, в городе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Взрывы в Киеве 3 июля
Около 20:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В КГВА призвали местных жителей пройти в укрытия и оставаться до отбоя.
Незадолго в КГВА сообщили, что в столице прогремели взрывы. Отмечается, что в Киеве продолжается работа сил ПВО.
По данным Воздушных сил, на столицу направляются ударные дроны с севера.
Напомним, утром 3 июля россияне ударили по ТЦК в Полтаве. В результате обстрелов пострадали более 50 человек, еще два человека погибли.
Кроме того, сегодня днем взрывы раздавались в Одессе. Оккупанты били по городу баллистическими ракетами.
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