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В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 20:17
Взрывы в Киеве 3 июля — россияне атакуют дронами
Мобильные группы ПВО. Фото: Новинарня

Взрывы в Киеве прогремели вечером 3 июля. Российские войска атакуют столицу дронами, в городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Взрывы в Киеве 3 июля

Около 20:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В КГВА призвали местных жителей пройти в укрытия и оставаться до отбоя.

Взрывы в Киеве 3 июля
Скриншот сообщения КГВА

Незадолго в КГВА сообщили, что в столице прогремели взрывы. Отмечается, что в Киеве продолжается работа сил ПВО.

У Києві 3 липня були вибухи
Скриншот сообщения КГВА

По данным Воздушных сил, на столицу направляются ударные дроны с севера.

РФ атакує Київ дронами 3 липня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, утром 3 июля россияне ударили по ТЦК в Полтаве. В результате обстрелов пострадали более 50 человек, еще два человека погибли.

Кроме того, сегодня днем взрывы раздавались в Одессе. Оккупанты били по городу баллистическими ракетами.

Киев взрыв обстрелы ПВО дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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