Вибухи у Києві 3 липня — росіяни атакують дронами

Мобільні групи ППО. Фото: Новинарня

Вибухи у Києві пролунали ввечері 3 липня. Російські війська атакують столицю дронами, в місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Вибухи у Києві 3 липня

Близько 20:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. У КМВА закликали місцевих мешканців пройти до укриттів і залишатися до відбою.

Скриншот допису КМВА

Незадовго у КМВА повідомили, що у столиці пролунали вибухи. Зазначається, що в Києві триває робота сил ППО.

Скриншот допису КМВА

За даними Повітряних сил, на столицю прямують ударні дрони з півночі.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, зранку 3 липня росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві. Внаслідок обстрілів постраждало понад 50 людей, ще дві людини загинули.

Крім того, сьогодні вдень вибухи лунали в Одесі. Окупанти били по місту балістичними ракетами.