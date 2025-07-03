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Головна Київ У Києві пролунали вибухи — працює ППО

У Києві пролунали вибухи — працює ППО

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 20:17
Вибухи у Києві 3 липня — росіяни атакують дронами
Мобільні групи ППО. Фото: Новинарня

Вибухи у Києві пролунали ввечері 3 липня. Російські війська атакують столицю дронами, в місті працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Вибухи у Києві 3 липня

Близько 20:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. У КМВА закликали місцевих мешканців пройти до укриттів і залишатися до відбою. 

Взрывы в Киеве 3 июля
Скриншот допису КМВА

Незадовго у КМВА повідомили, що у столиці пролунали вибухи. Зазначається, що в Києві триває робота сил ППО.

У Києві 3 липня були вибухи
Скриншот допису КМВА

 За даними Повітряних сил, на столицю прямують ударні дрони з півночі. 

РФ атакує Київ дронами 3 липня
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, зранку 3 липня росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві. Внаслідок обстрілів постраждало понад 50 людей, ще дві людини загинули. 

Крім того, сьогодні вдень вибухи лунали в Одесі. Окупанти били по місту балістичними ракетами. 

Київ вибух обстріли ППО дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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