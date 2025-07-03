Вибухи у Києві 3 липня — росіяни атакують дронами

У Києві пролунали вибухи — працює ППО
Вибухи у Києві пролунали ввечері 3 липня. Російські війська атакують столицю дронами, в місті працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Вибухи у Києві 3 липня
Близько 20:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. У КМВА закликали місцевих мешканців пройти до укриттів і залишатися до відбою.
Незадовго у КМВА повідомили, що у столиці пролунали вибухи. Зазначається, що в Києві триває робота сил ППО.
За даними Повітряних сил, на столицю прямують ударні дрони з півночі.
Нагадаємо, зранку 3 липня росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві. Внаслідок обстрілів постраждало понад 50 людей, ще дві людини загинули.
Крім того, сьогодні вдень вибухи лунали в Одесі. Окупанти били по місту балістичними ракетами.
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