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В Киеве раздались взрывы — Россия выпустила ракеты

7 октября 2024 08:34
обновлено: 09:09
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Киеве 7 октября — Россия выпустила ракеты
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Киеве раздались утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.

Взрывы в Киеве 7 октября

Обновлено 09:09. После отбоя воздушной тревоги в КГВА подытожили и отчитались о вражеской ракетной атаке на столицу.

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Так, для ударов по Киеву российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. 

"По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков — в Голосеевском и Соломенском районах", — говорится в сообщении. 

По информации на эту минуту — в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки уточняются.

ракетна атака на Київ 7 жовтня
Скриншот сообщения КГВА

Обновлено 09:01. По данным КГВА, падение обломков также зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Также предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется.

ракетна атака на Київ 7 жовтня
Скриншот сообщения КГВА

Обновлено 08:53. Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе Киева. Сейчас все соответствующие службы направляются на место.

уламок ракети впав у Києві
Скриншот сообщения Виталия Кличко

В то же время в КГВА добавили, что в результате падения обломков обошлось без жертв и разрушений. Сейчас вся информация уточняется.

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Скриншот сообщения КГВА

Воздушные силы ВСУ 7 октября в 08:28 сообщили о воздушной тревоге по всей Украине из-за взлета российского самолета МиГ-31, являющегося носителем аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

воздушная тревога в Украине 7 октября
Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго в ведомстве сообщили о скоростных целях курсом на Киев.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 08:33 в столице прогремели взрывы.

взрыв в Киеве 7 октября
Скриншот мониторинговых каналов

В 08:34 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. Он призвал киевлян находиться в укрытиях, ведь идет ракетная опасность.

робот ПВО в Киеве 7 октября
Скриншот сообщения Виталия Кличко

В то же время в Киевской городской военной администрации (КМВА) в 08:36 сообщили, что отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

"В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги", — говорится в сообщении.

пуски ракет по Киеву 7 октября
Скриншот сообщения КМВА

Дополняется...

Киев взрыв Киевская область обстрелы ракеты

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