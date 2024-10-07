Вибухи у Києві 7 жовтня — Росія випустила ракети

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибухи у Києві пролунали зранку 7 жовтня. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибухи у Києві 7 жовтня

Оновлено 09:09. Після відбою повітряної тривоги у КМВА підсумували та відзвітували про ворожу ракетну атаку на столицю.

Так, для ударів по Києву російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювала ППО.

"За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків — в Голосіївському та Солом’янському районах", — йдеться у повідомленні.

За інформацією на цю хвилину — в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються.

Скриншот допису КМВА

Оновлено 09:01. За даними КМВА, падіння уламків також зафіксовано в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Скриншот допису КМВА

Оновлено 08:53. Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі Києва. Наразі всі відповідні служби прямують на місце.

Скриншот допису Віталія Кличка

Водночас у КМВА додали, що внаслідок падіння уламків обійшлося без жертв та руйнувань. Наразі вся інформація уточнюється.

Скриншот допису КМВА

Повітряні сили ЗСУ 7 жовтня о 08:28 повідомили про повітряну тривогу по всій Україні через зліт російського літака МіГ-31, який є носієм аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Скриншот допису Повітряних сил

Незадовго у відомстві повідомили про швидкісні цілі курсом на Київ.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 08:33 в столиці пролунали вибухи.

Скриншот моніторингових каналів

О 08:34 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює ППО. Він закликав киян перебувати в укриттях, адже триває ракетна небезпека.

Скриншот допису Віталія Кличка

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) о 08:36 повідомили, що відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

"В Києві працювала ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, зранку 7 жовтня вибухи лунали і в Хмельницькій області. У всіх областях України було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.