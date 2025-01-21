Взрывы в Киеве 21 января — что известно об атаке на столицу

Взрыв в городе. Фото: Слово і Діло

Вечером 21 января в Киеве прогремели взрывы. По предварительной информации, в столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Как отметил Ткаченко, в воздушном пространстве в окрестностях Киева заметили вражеские БпЛА. Уже через несколько минут жители столицы услышали взрывы — работала противовоздушная оборона.

Сообщение о взрывах в Киеве. Фото: скриншот

Сейчас об опасности предупредили жителей нескольких областей. Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели вечером 21 января и в Херсоне. Однако на тот момент в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Украинские Силы обороны в ночь на 21 января поразили нефтебазу россиян. Это произошло в Воронежской области РФ, кроме того, под удар попал авиационный завод в Смоленской области.