Вибухи в Києві 21 січня — що відомо про атаку на столицю

Вибух у місті. Фото: Слово і Діло

Ввечері 21 січня у Києві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, в столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram.

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Як зазначив Ткаченко, в повітряному просторі на околицях Києва помітили ворожі БпЛА. Вже через кілька хвилин жителі столиці почули вибухи — працювала протиповітряна оборона.

Повідомлення про вибухи в Києві. Фото: скриншот

Наразі про небезпеку попередили жителів кількох областей. Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали ввечері 21 січня й у Херсоні. Однак на той момент в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Українські Сили оборони у ніч проти 21 січня уразили нафтобазу росіян. Це сталося у Воронезькій області РФ, крім того, під удар потрапив авіаційний завод у Смоленській області.