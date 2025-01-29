Взрывы в Киеве 29 января — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото: Reuters

Утром 29 января в Киеве прозвучали взрывы. Перед тем сообщалось об угрозе применения вражеских БпЛА. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в среду, 29 января.

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Как сообщил глава столицы, в Киеве прогремели взрывы в среду утром из-за работы ПВО. Кличко заявил, что украинские защитники сбивают вражеские беспилотники и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

Сообщение мэра Киева о работе ПВО. Фото: скриншот

Перед тем как в столице прогремели взрывы, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности. Отмечалось, что россияне выпустили в направлении Киева БпЛА.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 29 января в Киеве было громко. Жителей столицы предупреждали об атаке беспилотников, а впоследствии раздались взрывы.

Накануне, 28 января, оккупанты атаковали Николаев. В результате обстрелов было зафиксировано попадание на одном из предприятий.