Вибухи в Києві 29 січня — що відомо про атаку на місто

У Києві пролунали вибухи — що відомо
Вранці 29 січня у Києві пролунали вибухи. Перед тим повідомлялося про загрозу застосування ворожих БпЛА. В області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram у середу, 29 січня.
Причина вибухів у Києві 29 січня
Як повідомив очільник столиці, в Києві пролунали вибухи в серед вранці через роботу ППО. Кличко заявив, що українські оборонці збивають ворожі безпілотники та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.
Перед тим, як у столиці пролунали вибухи в Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку. Зазначалося, що росіяни випустили в напрямку Києва БпЛА.
Нагадаємо, вранці 29 січня у Києві було гучно. Жителів столиці попереджали про атаку безпілотників, а згодом пролунали вибухи.
Напередодні, 28 січня, окупанти атакували Миколаїв. Внаслідок обстрілу було зафіксовано влучання на одному з підприємств.
Читайте Новини.LIVE!