Вибухи в Києві 29 січня — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото: Reuters

Вранці 29 січня у Києві пролунали вибухи. Перед тим повідомлялося про загрозу застосування ворожих БпЛА. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram у середу, 29 січня.

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Як повідомив очільник столиці, в Києві пролунали вибухи в серед вранці через роботу ППО. Кличко заявив, що українські оборонці збивають ворожі безпілотники та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

Повідомлення мера Києва про роботу ППО. Фото: скриншот

Перед тим, як у столиці пролунали вибухи в Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку. Зазначалося, що росіяни випустили в напрямку Києва БпЛА.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 29 січня у Києві було гучно. Жителів столиці попереджали про атаку безпілотників, а згодом пролунали вибухи.

Напередодні, 28 січня, окупанти атакували Миколаїв. Внаслідок обстрілу було зафіксовано влучання на одному з підприємств.