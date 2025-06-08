Взрывы в Киева 8 июня вечером из-за дронов

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский/Telegram

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, поздно вечером 8 июня. Город атакуют вражеские дроны.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

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Звуки взрывов в Киеве 8 июня вечером

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается", — говорится в сообщении в 23:37.

Причем отметим, что звуки взрывов раздавались и чуть позже. Накануне, еще в 22:45, в Киеве объявили тревогу. Как информировали в КГВА, причиной стала угроза применения дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, вчера вечером, 7 июня, взрывы были слышны в Харькове. Как позже выяснилось, враг нанес удары четырьмя авиабомбами. В результате атаки два человека погибли, и еще десятки получили ранения.

Также мы писали, что утром, 7 июня, серию взрывов было слышно в Днепре. Перед этим военные фиксировали в области дроны.