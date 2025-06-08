Вибухи у Києва 8 червня ввечері через дрони

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Telegram

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 8 червня. Місто атакують ворожі дрони.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Звуки вибухів у Києві 8 червня ввечері

"У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Ворожа атака триває", — йдеться у повідомленні о 23:37.

Причому зазначимо, що звуки вибухів лунали і трохи пізніше. Напередодні, ще о 22:45, у Києві оголосили тривогу. Як інформували у КМВА, причиною стала загроза застосування дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора ввечері, 7 червня, вибухи було чути у Харкові. Як пізніше з'ясувалося, ворог завдав ударів чотирма авіабомбами. Внаслідок атаки дві людини загинуло, і ще десятки отримали поранення.

Також ми писали, що зранку, 7 червня, серію вибухів було чути у Дніпрі. Перед цим військові фіксували в області дрони.