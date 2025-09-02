Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:11
Взрывы в Киеве 2 сентября - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 2 сентября, в Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по вражеским дронам.

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
В Киеве прогремели взрывы — что известно - фото 1
Пост Кличко. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА", — сообщил он.

Кличко призвал оставаться в укрытиях до отбоя.

Где объявили воздушную тревогу вечером 2 сентября

В Киеве прогремели взрывы — что известно - фото 2
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ранее в Киеве прогремели мощные взрывы. Мониторы предупреждали о запусках вражеских БпЛА.

Кроме того, в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 100 дронов. Было зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях.

Киев взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации