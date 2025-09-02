Взрывы в Киеве 2 сентября - что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно
Дата публикации 2 сентября 2025 20:11
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 2 сентября, в Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по вражеским дронам.
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в Telegram.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА", — сообщил он.
Кличко призвал оставаться в укрытиях до отбоя.
Где объявили воздушную тревогу вечером 2 сентября
Напомним, ранее в Киеве прогремели мощные взрывы. Мониторы предупреждали о запусках вражеских БпЛА.
Кроме того, в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 100 дронов. Было зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях.
