Взрывы в Киеве 2 сентября - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 2 сентября, в Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по вражеским дронам.

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Кличко. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА", — сообщил он.

Кличко призвал оставаться в укрытиях до отбоя.

Где объявили воздушную тревогу вечером 2 сентября

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ранее в Киеве прогремели мощные взрывы. Мониторы предупреждали о запусках вражеских БпЛА.

Кроме того, в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 100 дронов. Было зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях.