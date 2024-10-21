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В Киеве раздался мощный взрыв

21 октября 2024 02:38
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Киеве 21 октября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрыв в Киеве снова раздался в ночь на 21 октября. Военные предупреждали о дроне, который летит в направлении столицы.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Взрыв в Киеве 21 октября

"В Киеве раздался мощный взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении в 02:32.

Перед этим в 02:19 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении столицы летит ударный БпЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02?35 сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве областей Украины.

В Киеве раздался мощный взрыв - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отметим, что россияне начали атаковать Киев дронами, начиная еще с позднего вечера, 20 октября. За несколько часов взрывы в Киеве было слышно не один раз. Силы ПВО работали по вражесим целям, которые фиксировались в воздухе.

Кроме того, вечером 20 октября Российская Федерация атаковала авиабомбами город Харьков. В результате атаки уже известно о 12 пострадавших.

дрон Шахид-136 Киев взрыв ПВО война в Украине воздушная тревога

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