Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрыв в Киеве снова раздался в ночь на 21 октября. Военные предупреждали о дроне, который летит в направлении столицы.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Взрыв в Киеве 21 октября

"В Киеве раздался мощный взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении в 02:32.

Перед этим в 02:19 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении столицы летит ударный БпЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02?35 сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отметим, что россияне начали атаковать Киев дронами, начиная еще с позднего вечера, 20 октября. За несколько часов взрывы в Киеве было слышно не один раз. Силы ПВО работали по вражесим целям, которые фиксировались в воздухе.

Кроме того, вечером 20 октября Российская Федерация атаковала авиабомбами город Харьков. В результате атаки уже известно о 12 пострадавших.