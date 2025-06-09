Взрыв в Киеве 9 июня

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Взрыв в Киеве прогремел прямо сейчас, в ночь на 9 июня. Военные предупреждали об угрозе дронов и баллистики.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской городской военной администрации.

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Звук взрыва в Киеве

Взрыв в столице был слышен примерно в 01:48. Накануне этого Воздушные силы ВСУ фиксировали БпЛА в направлении Киевской области, а за несколько минут звука взрыва написали, что с юга существует угроза применения баллистики.

В момент громкого взрыва в столице в КГВА сообщили, что в городе работает ПВО.

"По вражеской цели над столицей работает ПВО. Призываем киевлян оставаться в укрытиях", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве примерно за последние два часа, было слышно по меньшей мере две серии взрывов.

Также мы писали, что вечером, 7 июня, мощные взрывы прогремели в Харькове. Враг атаковал город авиабомбами.