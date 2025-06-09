Вибух у Києві 9 червня

У Києві пролунав потужний вибух
Вибух у Києві пролунав прямо зараз, в ніч проти 9 червня. Військові попереджали про загрозу дронів та балістики.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської міської військової адміністрації.
Звук вибуху у Києві
Вибух у столиці було чути приблизно о 01:48. Напередодні цього Повітряні сили ЗСУ фіксували БпЛА в напрямку Київської області, а за декілька хвилин звуку вибуху написали, що з півдня існує загроза застосування балістики.
В момент гучного вибуху в столиці у КМВА повідомили, що в місті працює ППО.
"По ворожій цілі над столицею працює ППО. Закликаємо киян залишатися в укриттях", — йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що у Києві приблизно за останні дві години, було чути щонайменше дві серії вибухів.
Також ми писали, що ввечері, 7 червня, потужні вибухи пролунали у Харків. Ворог атакував місто авіабомбами.
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