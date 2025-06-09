Вибух у Києві 9 червня

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Вибух у Києві пролунав прямо зараз, в ніч проти 9 червня. Військові попереджали про загрозу дронів та балістики.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської міської військової адміністрації.

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Звук вибуху у Києві

Вибух у столиці було чути приблизно о 01:48. Напередодні цього Повітряні сили ЗСУ фіксували БпЛА в напрямку Київської області, а за декілька хвилин звуку вибуху написали, що з півдня існує загроза застосування балістики.

В момент гучного вибуху в столиці у КМВА повідомили, що в місті працює ППО.

"По ворожій цілі над столицею працює ППО. Закликаємо киян залишатися в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві приблизно за останні дві години, було чути щонайменше дві серії вибухів.

Також ми писали, що ввечері, 7 червня, потужні вибухи пролунали у Харків. Ворог атакував місто авіабомбами.