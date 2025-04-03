На рынке Юность произошел взрыв 3 апреля — что известно

Последствия взрыва на рынке. Фото: Национальная полиция Украины

В Деснянском районе Киева днем 3 апреля произошел взрыв на территории рынка "Юность". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать газовый баллон.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА и полиции Киева.

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Информация о взрыве поступила в Деснянское управление полиции днем. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и бригада медиков.

Полиция на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Один из пострадавших скончался на месте, другого госпитализировали, однако впоследствии, по сообщению полиции, стало известно о смерти еще одного человека.

Криминалистическая лаборатория на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция сообщает, что на месте взрыва продолжают работать профильные службы, в частности, специалисты-взрывотехники, которые занимаются выяснением обстоятельств инцидента и устанавливают точную причину детонации.

Территория рынка временно ограничена для посещения, проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, в Харькове вчера, 2 апреля, прогремел мощный взрыв от попадания вражеского ударного беспилотника по многоэтажке.

Также россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, убив четырех человек — Владимир Зеленский отреагировал на атаку.