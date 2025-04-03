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У Києві пролунав вибух на ринку "Юність" — загинули люди

3 квітня 2025 13:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
На ринку Юність стався вибух 3 квітня — що відомо
Наслідки вибуху на ринку. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Деснянському районі Києва вдень, 3 квітня, стався вибух на території ринку "Юність". За попередніми даними, причиною трагедії міг стати газовий балон. 

Про це повідомила пресслужба КМДА та поліції Києва

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За попередньою інформацією, причиною трагедії міг стати газовий балон. Інформація про вибух надійшла до Деснянського управління поліції вдень. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та бригада медиків.

Вибух на ринку Київ
Поліція на місці події. Фото: Національна поліція України

Один із постраждалих помер на місці, іншого госпіталізували, однак згодом, за повідомленням поліції, стало відомо про смерть ще однієї людини.

Ринок Юність вибух
Криміналістична лабораторія на місці події. Фото: Національна поліція України

Поліція повідомляє, що на місці вибуху продовжують працювати профільні служби, зокрема фахівці-вибухотехніки, які займаються з’ясуванням обставин інциденту та встановлюють точну причину детонації.

Територію ринку тимчасово обмежено для відвідувачів, проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Харкові вчора, 2 квітня, пролунав потужний вибух від влучання ворожого ударного безпілотника по багатоповерхівці. 

Також росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, вбивши чотирьох людей — Володимир Зеленський відреагував на атаку. 

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