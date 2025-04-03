На ринку Юність стався вибух 3 квітня — що відомо

Наслідки вибуху на ринку. Фото: Національна поліція України

У Деснянському районі Києва вдень, 3 квітня, стався вибух на території ринку "Юність". За попередніми даними, причиною трагедії міг стати газовий балон.

Про це повідомила пресслужба КМДА та поліції Києва.

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За попередньою інформацією, причиною трагедії міг стати газовий балон. Інформація про вибух надійшла до Деснянського управління поліції вдень. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та бригада медиків.

Поліція на місці події. Фото: Національна поліція України

Один із постраждалих помер на місці, іншого госпіталізували, однак згодом, за повідомленням поліції, стало відомо про смерть ще однієї людини.

Криміналістична лабораторія на місці події. Фото: Національна поліція України

Поліція повідомляє, що на місці вибуху продовжують працювати профільні служби, зокрема фахівці-вибухотехніки, які займаються з’ясуванням обставин інциденту та встановлюють точну причину детонації.

Територію ринку тимчасово обмежено для відвідувачів, проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Харкові вчора, 2 квітня, пролунав потужний вибух від влучання ворожого ударного безпілотника по багатоповерхівці.

Також росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, вбивши чотирьох людей — Володимир Зеленський відреагував на атаку.