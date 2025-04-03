На ринку Юність стався вибух 3 квітня — що відомо

У Києві пролунав вибух на ринку "Юність" — загинули люди
У Деснянському районі Києва вдень, 3 квітня, стався вибух на території ринку "Юність". За попередніми даними, причиною трагедії міг стати газовий балон.
Про це повідомила пресслужба КМДА та поліції Києва.
У Києві на ринку "Юність" пролунав вибух
За попередньою інформацією, причиною трагедії міг стати газовий балон. Інформація про вибух надійшла до Деснянського управління поліції вдень. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та бригада медиків.
Один із постраждалих помер на місці, іншого госпіталізували, однак згодом, за повідомленням поліції, стало відомо про смерть ще однієї людини.
Поліція повідомляє, що на місці вибуху продовжують працювати профільні служби, зокрема фахівці-вибухотехніки, які займаються з’ясуванням обставин інциденту та встановлюють точну причину детонації.
Територію ринку тимчасово обмежено для відвідувачів, проводяться першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, у Харкові вчора, 2 квітня, пролунав потужний вибух від влучання ворожого ударного безпілотника по багатоповерхівці.
Також росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, вбивши чотирьох людей — Володимир Зеленський відреагував на атаку.
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