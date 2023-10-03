В Киеве прозвучал взрыв: что произошло

Момент взрыва. Фото: google.com

Вечером, 3 октября в Киеве прозвучал мощный взрыв. Это произошло в районе Нивок.

Об этом сообщают местные паблики.

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Предварительно, взрыв был слышен на улице Академика Туполева. При этом, возможно что-то произошло с автомобилем. Сейчас видно задымление на месте взрыва.

Стоит отметить, что сигнал о воздушной тревоги в столице не был объявлен.

Сообщение соцсетей. Фото: скриншот

Также уточним, что на момент 21:53 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в британском городе произошел мощный взрыв. Что стало причиной, официальные власти пока не сообщают. Но местные жители уже начали выдвигать разные версии.

Также мы сообщали, что в Харькове 2 октября местные жители сообщили о взрывах. Враг атаковал город. В городе была угроза применения ракетного вооружения. Город под обстрелом именно ЗРК С-300. Враг нанес удары по Харьковской области из Белгорода.