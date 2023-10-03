У Києві пролунав вибух: що сталося

Момент вибуху. Фото: google.com

Увечері, 3 жовтня, у Києві пролунав потужний вибух. Це сталося у районі Нивок.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибух на Нивках

Попередньо вибух було чутно на вулиці Академіка Туполєва. При цьому, можливо, щось сталося з автомобілем. Наразі видно задимлення на місці вибуху.

Варто зазначити, що сигнал про повітряну тривогу у столиці не було оголошено.

Повідомлення соцмереж. Фото: скриншот

Також уточнимо, що на момент 21:53 карта повітряних тривог виглядала так:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що в британському місті стався потужний вибух. Що стало причиною, офіційна влада поки не повідомляє. Але ж місцеві жителі вже почали висувати різні версії.

Також ми повідомляли, що у Харкові 2 жовтня місцеві жителі повідомили про вибухи. Ворог атакував місто. У місті була загроза застосування ракетного озброєння. Місто під обстрілом саме ЗРК С-300. Ворог завдав ударів по Харківській області з Бєлгорода.