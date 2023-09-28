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В Киеве раздался взрыв: что известно

28 сентября 2023 23:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве раздался взрыв: что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 28 сентября, в столице раздался взрыв. Воздушная тревога в это время не была объявлена.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По информации телеграмм-канала "Реальный Киев", этот взрыв не представляет никакой угрозы.

"Друзья, взрыв, который вы слышали, угрозы не представляет, отдыхайте", — отметили в сообщении.

взрывы в Киеве
Скриншот сообщения

Тем временем ожидается официальная информация.

взрывы в Киеве
Скриншот сообщения

Напомним, во вторник, 26 сентября, в Лубенском районе Полтавской области раздался мощный взрыв. Причиной взрыва стала разгерметизация на магистральном газопроводе.

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