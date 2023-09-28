В Киеве раздался взрыв: что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня, 28 сентября, в столице раздался взрыв. Воздушная тревога в это время не была объявлена.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что произошло

По информации телеграмм-канала "Реальный Киев", этот взрыв не представляет никакой угрозы.

"Друзья, взрыв, который вы слышали, угрозы не представляет, отдыхайте", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Тем временем ожидается официальная информация.

Скриншот сообщения

Напомним, во вторник, 26 сентября, в Лубенском районе Полтавской области раздался мощный взрыв. Причиной взрыва стала разгерметизация на магистральном газопроводе.